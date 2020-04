ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ Posted On April - 11 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਈਏਐੱਸ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ, ਦੁਆਰਕਾ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼, ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 30 ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਐਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰੋਧਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਮ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਾਡੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ‘ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਈਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ’ ਅਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਇਕ ਤੇ ਪੰਜ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ‘ਸਵੱਛ’ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

Both comments and pings are currently closed.