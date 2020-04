ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਫੋਟੋ’ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਫੋਟੋ’ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ Posted On April - 12 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੇਵਲ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ 450 ਥੈਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਟੂਸੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਤੀਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੜੈਚ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਧਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈ: ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਾਊਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

