ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜੇ Posted On April - 28 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।

