ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ Posted On April - 16 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੇ ਛੋਟਾ ਖਾਰਾ ਭੁਮਸੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼, ਜੋ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਠਹਿਰੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਕੀਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ, ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਮੂਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਿਫ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਿਫ਼ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗਟਿਵ ਹਨ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੁਮਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਿਫ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਭੁਮਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਂਥੇ ਨੇ ਆਰਿਫ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਛੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਆਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 61 ਜਮਾਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕੰਬੋਆਂ, ਦੁਗਨੀ, ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਆਏ 48 ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਠਹਿਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕੀਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 39 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ; 32 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ

ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 39 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 330 ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 265 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚੋ ਦੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕੀਲ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

Both comments and pings are currently closed.