ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਰਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ

ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਰਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ Posted On April - 23 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 23 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-7 ਤੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਜ਼-2 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ 150 ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Ticker, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

