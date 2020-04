ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲੋੜਾਂ Posted On April - 3 - 2020 ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਊਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਊਣੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਹਲਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ, ਬਿਨ-ਵਿਉਂਤਾ ਕਰਫਿਊ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁੱਢਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ ਜਦਕਿ ‘ਹੇਠਲੇ’ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਪੁੱਜਣ ਦੇਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਰਫਿਊ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪਛਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਲੈਬਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੀਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼) 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 730 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 319 ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 62 ਲੱਖ ਰੱਖਿਅਕ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 92 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰੀਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਟ 8 ਲੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ’ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨੇ ਕੁ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵੇਲੇ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਦਿਖੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਕਿ ਇਟਲੀ ’ਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 4.1 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 3.4 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 1000 ਪਿੱਛੇ 2.6 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 2.4 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਰਫ 40,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ 5-7% ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਰੇਨ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਬਿਜਲਈ ਧਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਐਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਕਲੱਸਟਰ ਟੀਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਵਰਗੀ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.7% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.4% ਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 62807-22965

