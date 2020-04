ਮੁਕੇਰੀਆਂ ’ਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ Posted On April - 17 - 2020 ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਮੋੜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀਤੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਧਾਵਾਲ, ਭਵਨਾਲ, ਸੈਦੋ-ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੁਲੀਆਂ ਲੁਭਾਣਾ, ਜੀਵਨਵਾਲ, ਢਾਡੇ ਕਟਵਾਲ, ਭਲੋਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੀ ਮੁਹਮੰਦ ਅਤੇ ਜਾਨੂ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਟੋਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗਗਰੇਟ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ’ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਿਤਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ-3 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਤਲਵਾੜਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੀੜ ਖਿੰਡਾਈ। ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਹਬਲੀ (17) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 7-8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ। ਰੈਮੂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਗੁੱਜਰ ਜਾਣਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਸੂਹਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਨੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਪਨੀਤ ਕੌਰ ਰਿਆਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਕਸਬਾ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਟੈਰਸ ਦੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਰਵਿੰੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਥਾਣਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

