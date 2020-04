ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ Posted On April - 23 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਸੀ।

