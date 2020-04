ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ Posted On April - 19 - 2020 ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੈਦਕਾ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਢੇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੱਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਚੀਨੂੰ ਕੋਸਲ, ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਢੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਘੱਗਾ (ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ): ਅੱਜ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਬ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਡੀ ਆਈਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਹੇਠ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿਕੱਤ ਬਣ ਗਈ।ਮੰਡੀ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੜ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਦਵਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਰੱਬੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਔੌੌੌਖ ਆਈ।

ਰਾਜਪੁਰਾ (ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ): ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਹਲੇਮਾਜਰਾ, ਸੀਲ, ਮੰਡੌਲੀ, ਅਜਰਾਵਰ, ਕੁੱਥਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਨਰੜੂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਨਾੜ ਸੜਿਆ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ): ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਏਕੜ ਕਣਕ ਤੇ ਨਾੜ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇੜੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਤਾਰ ਟੁੱਟਕੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜ ਸੜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਵਿੱਘੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਿੱਘੇ ਕਣਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਘੇ ਨਾੜ ਮੱਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਫੀਡਰ ’ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਭਿੜਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ

Both comments and pings are currently closed.