ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ Posted On April - 20 - 2020 ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚਾਉਕੇ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੈਲਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਉਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਈਟਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਇਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਣਕ ਤੋਲਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ 17 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਗੱਟਿਆਂ ’ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਫਰਸ਼ੀ ਕੰਢਿਆ ’ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਖਵਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।

ਬੁਢਲਾਡਾ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) ਪਿੰਡ ਬੋੜਾਵਾਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਆਇਸ਼ਚਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 12 ਮੁਆਇਸ਼ਚਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 14 ਮੁਆਇਸ਼ਚਰ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਂਵਲਾ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਏਨੀ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਂਵਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਬੁਢਲਾਡਾ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਡਵਾਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਾ ਚੁਕਾਈ ਖੁਣੋਂ ਪਿਐ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੁੱਚੋ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 19 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 8210 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 5510 ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 3765 ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਚੁਕਾਈ ਖੁਣੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 1505 ਟਨ ’ਚੋਂ 990 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ 430 ਟਨ, ਤੁੰਗਵਾਲੀ ’ਚ 390 ਟਨ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ 300 ਟਨ, ਚੱਕ ਬਖਤੂ 240 ਟਨ ਚੁਕਾਈ ਖੁਣੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1605 ਟਨ, ਪਨਸਪ ਦੀ 1155 ਟਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੀ 640 ਟਨ ਤੇ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ 370 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

