ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਟੇਲਰ ਪਰਿਵਾਰ Posted On April - 8 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਤੜਾਂ, 7 ਅਪਰੈਲ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਟੇਲਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਪਏ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤੜਾਂ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੇ ਘੱਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਟੇਲਰ ਪਰਿਵਾਰ

Both comments and pings are currently closed.