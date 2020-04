ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ 137 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On April - 11 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 32 ਲੋਕਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 23, ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 20 ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’’ਚ 14 ਲੋਕਾਂ (ਕੁੱਲ 137) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 269, 270 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

