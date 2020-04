ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ Posted On April - 22 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 780 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਮਹਿਮੂਦ ਅਖ਼ਤਰ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ 22 ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

