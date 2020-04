ਮਾਨਾਂ ਪੱਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ

ਮਾਨਾਂ ਪੱਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ Posted On April - 27 - 2020 ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਧਨੌਲਾ, 26 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਮਾਨਾਂ ਪੱਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਨਾਂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਦੀਪੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੰਤੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਅੰਗਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

