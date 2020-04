ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ Posted On April - 29 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਤੜਾਂ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ 30 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਟਿਆਲਾ, 13-13 ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ

Both comments and pings are currently closed.