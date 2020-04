ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 96 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ Posted On April - 25 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 25 ਅਪਰੈਲ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 96 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

