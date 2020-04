ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਠਹਿਰੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 40 ਜਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੇਜੇ Posted On April - 5 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਹੀਰਾਂ), ਜੋ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਹੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹਨ, ’ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਜਮਾਤ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਨੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਮਸਤੁਆਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਲਹਿਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ’ਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 5 ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਕੇਲੋਂ ਗੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਸਜਿਦ ਬੰਗਲਾ ’ਚ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦ ਬੰਗਲਾ ਮਾਲੇਰ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ ਨੌਧਰਾਣੀ ਰੋਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਹਿੰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇੜਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ‘ਚ 4 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 4 ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਸਜਿਦ ਜਮਾਲਪੁਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ ਮਸਜਿਦ ਢਾਬੀ ਗੇਟ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ ਪਿੰਡ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਾਤ ਪਿੰਡ ਤੱਖਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ) ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜੌਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਪੁੱਜੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਡਰਾਇਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਗਾਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਐੱਮਓ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੜੌਦਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਤੋਗਾਵਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਅੰਜੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਵਾਲ ਪੁੱਜੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਹੁਣ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਧੂਰੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ) ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ) ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 5 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਬਾਈਲੈਵਲ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ’ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਕਾਂਸਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਈਸੀਲਾ ਡਾ. ਏ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਲ੍ਹਿਾ ਐਪੀਡੀਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਉਪਾਸਨਾ, ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਧੂਰੀ (ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ): ਕਰੀਬ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

