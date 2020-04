ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ Posted On April - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ

ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੌਲਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਉਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ’ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

