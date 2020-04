ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ Posted On April - 28 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵੱਧ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਾਡਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਡਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਜੂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈਮੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ 36 ਜਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ

ਬਰੇਟਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਮਰਦ, 8 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 17 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ

ਅਬੋਹਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ): ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਗਰੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਐਲਾਨ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

