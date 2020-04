ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ Posted On April - 15 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਵੇਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ’ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਥਾਣਾ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

