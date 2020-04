ਭੁਪਾਲ ’ਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ Posted On April - 22 - 2020 ਭੁਪਾਲ, 22 ਅਪਰੈਲ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਫ਼ੀਕ ਖਾਨ ਤੇ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

