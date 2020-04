ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 51 ਮੌਤਾਂ Posted On April - 14 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪਰੈਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਲਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 905 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 51 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,352 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 324 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9594 ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 335 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਕੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਸਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਮੂਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 38 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਡਿਜੀਟਲ ਚੌਕਸੀ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਸਤੀ ਜਾਂਚ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 2,06,212 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 14,855 ਟੈਸਟ 156 ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,913 ਟੈਸਟ 69 ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 78,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1.96 ਕਰੋੜ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 28,256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 19.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6.93 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 2.82 ਕਰੋੜ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 1,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

