ਭਾਰਤ: ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 60 ਮੌਤਾਂ Posted On April - 27 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,380 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 886 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 60 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1,463 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ 21,132 ਹਨ, ਜਦਕਿ 6361 ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ 22.41 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। 60 ਵਿਚੋਂ 19 ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 18 ਗੁਜਰਾਤ, 8 ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸੱਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।-ਪੀਟੀਆਈ

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਭਾਰਤ: ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 60 ਮੌਤਾਂ

Both comments and pings are currently closed.