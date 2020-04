ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ Posted On April - 3 - 2020 ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੌੜਕੀਆਂ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ , ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਾਰ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ,ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ , ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ, ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਜੀਵ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ? ਚੰਦ ਛਿੱਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਮਕ ਦਮਕ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸਬਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ,ਵਟਸਐਪ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਥਰੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ,ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ,ਸੈਰਗਾਹ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿਹਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ,ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਖੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਹਿਜ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ,ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: 9463024575

