ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜਪੂਰਨ ਲਿਖਤ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ

‘ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ’ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਅਣਲੱਗ’, ‘ਤਪ’, ‘ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ’, ‘ਵਸਤਰ’ ਆਦਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ’ਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ’, ‘ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਡਾਇਨਾ’, ‘ਜੁਗਨੀ’, ‘ਮਸਤਾਨੀ’, ‘ਸਹੀਂਦ’ ਤਕ ਅਪੜਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿਖਣਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ’ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇਕ ਅਨੂਠਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 348 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ‘ਤੜਫ’ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਰਾਜੇ-ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਤਰੇਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਡ ‘ਵੈਰਾਗੀ’ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨਾਮੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਰੌਚਿਕ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਡ ‘ਯੋਧਾ’ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਤੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ‘ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ’ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪੱਖ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਮੁਗ਼ਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰੂਪੀ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਂਡ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਸੱਤਵੇਂ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਾਂਡ ਤਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਰੂਪੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 36ਵੇਂ ਕਾਂਡ ‘ਚੰਬਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ’ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਣਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀਆਂ 150 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

