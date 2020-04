ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਦੇਣਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ

ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਦੇਣਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ Posted On April - 6 - 2020 ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਕੇ. ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਵੀਨ ਗੜਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 150 ਬਰਾਂਚਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

