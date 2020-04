ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ Posted On April - 2 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐੱਮਆਈ) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੂਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹਤ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੋਹਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਐੱਮਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈਣ ’ਤੇ 2.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ 54 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ’ਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਈਐੱਮਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

