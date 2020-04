ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਉਪਰ ਪਰਚਾ Posted On April - 23 - 2020 ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਭਾਈਰੂਪਾ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚ ਬੋਹੜ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਧਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ (40) ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

