ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ Posted On April - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਰੋਡ, ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 6 ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਲ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 10 ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ

