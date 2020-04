ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਠੀਕ ਹੋਏ Posted On April - 14 - 2020 ਹਿਊਸਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ), 13 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਾਸ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਨਵੇਲੀਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਨਵੇਲੀਸੈਂਟ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਖ਼ੂਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਨਵੇਲੀਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਇਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਇਲਰ ਸੇਂਟ ਲਿਊਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੌਨਵੇਲੀਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਇਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਲਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੇਂਟ ਲਿਊਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੋਹਨ ਬਾਵੜੇਕਰ, ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੈਲੂਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

