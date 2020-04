ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 61.5 ਰੁਪਏ ਘਟੀ Posted On April - 2 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 744 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 61.5 ਰੁਪਏ ਘਟੀ

Both comments and pings are currently closed.