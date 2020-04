ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਸਥਿਰ’ Posted On April - 9 - 2020 ਲੰਡਨ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਸਥਿਰ’ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਹੌਸਲੇ’ ਵਿਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਜੌਹਨਸਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੌਹਨਸਨ (55) ਸੇਂਟ ਥੌਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਐਨਐੱਚਐੱਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਅਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੋਧਾ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਰਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੌਹਨਸਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ’ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

