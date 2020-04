ਬਨੂੜ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ Posted On April - 22 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਕੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

