ਬਦਰੰਗ ਤੇ ਮਾਜੂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ

Posted On April - 23 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਬੇਬੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਦਰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਜੂ (ਬਾਰੀਕ) ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਜੂ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਦਰੰਗ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਜੂ ਦਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਰਜਾਨੇ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੂੰ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਸੀਲ, ਘਨੌਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਲਬੇੜਾ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਤੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਲ ਲਖਨਊ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਸਐਂਡਆਰ) ਡੋਰੀ ਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਏਜੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਗਵਿੰਦਰ, ਏਜੀਐੱਮ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ ਹਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਮ ਪਨਸਪ ਪਰਵੀਨ ਜੈਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਣ ਉੱਪਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਨਿਆਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

