ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ Posted On April - 7 - 2020 ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਨੇਹੀਆ ਵਾਲਾ, ਅਬਲੂ, ਜੰਡਵਾਲਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ, ਆਕਲੀਆ, ਮਹਿਰਾਜ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ 20 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 180 ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 50 ਤੋ 60 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

