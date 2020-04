ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬਲਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ Posted On April - 4 - 2020 ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਹਾਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਤੁਆਰਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਿਆ ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਡ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ-ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਚੰਗੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਪਾਲ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦੇ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 1964 ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਕੁਤਬਮਿਨਾਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਲਬੀਰ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ, ਬਲਬੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਕੋ-1968 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ’ਚ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਪਤਾਨੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਸਦਕਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ’ਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੈਂਕਾਕ-1966 ਦੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਹਾਕੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਕ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਟਿੱਕ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਕੇ, ਲਾਮਿਸਾਲ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਸਦਕਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬਲਬੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹਾਕੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਲਮੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।

ਬੈਂਕਾਕ-1970 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਸਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1-0 ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਸਦਕਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਉਪ-ਜੇਤੂ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ’ਚ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਬੈਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰਾਈਕਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ 21 ਸਤੰਬਰ 1945 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ। 1964 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 18 ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 1968 ’ਚ ‘ਰੇਲਵੇ ਮਨੀਸਟਰੀ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। 1968 ’ਚ ‘ਆਲ ਵਰਲਡ ਸਟਾਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ’ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ‘ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣੀ ਪਈ। 1970 ’ਚ ‘ਆਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ’ ’ਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1970 ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਖੇਡਣ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। 1979 ’ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ‘ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 8 ਦੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀ-ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਰਿਡ (ਸਪੇਨ) ਹਾਕੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਪਰਕ: 94171-82993

