ਫਲੂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ Posted On April - 3 - 2020 ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸੀਜ਼ੀਨਲ ਫਲੂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਵੀ ਹੋਏ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1918 ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ (ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਫਲੂ) ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਸਰੇ ਇਸ ਫਲੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

'fਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਵੈਲਿਸ (Mike Wallace) ਵਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਿਉੂਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਲੰਟੀਆਰਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਭੇਂਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1957-58 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਲੂ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਐੱਚ3 ਐੱਨ-2 ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। 1968 ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਐੱਚ-3 ਐੱਨ2 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉੱਤਪਤ ਹੋਈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਮੌਤ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 2009 ਫਲੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2010 ਤੱਕ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ 1918 ਫਲੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 11-21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ। ਸਪੇਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,75,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਆਮ ਫਲੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੋਇਡ-19 'ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ' ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਵੂਹਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 182 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ

