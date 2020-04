ਫਰਾਂਸ: ਆਈਸਕਰੀਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ’ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਰੋਸ Posted On April - 17 - 2020 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪੈਰਿਸ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕਰੀਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਮੋਨੋਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

