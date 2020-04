ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਸਤਕ Posted On April - 7 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ/ਜਗਜੀਤ ਕੁਮਾਰ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/ਖਮਾਣੋਂ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੈਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ ਦੇ 2 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਨੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਐੱਨਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 32 ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਨੂੜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਪੀਐੱਚਸੀ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ ਦੇ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ

ਬਨੂੜ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ): ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਸੋਫ਼ੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਚਤਾਮਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਸਤਕ

Both comments and pings are currently closed.