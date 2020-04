ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼

ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼ Posted On April - 6 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 571 ਏਕੜ ਹੀ ਕਣਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 41.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੁਆਲਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜਲਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਵਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ਼ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਣਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖੁਣੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ 2180.56 ਏਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ 215 ਕੇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ 571 ਏਕੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਰਫ 70 ਕੇਸ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ 41.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 77 ਕੇਸ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ 47, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ 44, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ 35 ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ‘ਡਕੌਂਦਾ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਗੜੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼

Both comments and pings are currently closed.