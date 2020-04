ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ Posted On April - 20 - 2020 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਢਾਬੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀ ਰੱਖੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

