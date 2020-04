ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਫਸੀਆਂ Posted On April - 15 - 2020 ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪਰਤਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇਣ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਬਾਈਨ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

