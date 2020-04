ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰ Posted On April - 22 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੌਕੇ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦੋਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਾਢੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ’ਚ ਜਿਣਸ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਬਣਾਏ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਾਢੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਜੱਲਖੁਆਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਵਾਢੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਂਹ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਿੜ੍ਹ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਜਿਣਸ ਸੁਟਾਈ ਲਈ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ) ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪਰੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 345 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

