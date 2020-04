ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On April - 24 - 2020 ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦੁੱਗਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਬਰਟ ਦੂਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

