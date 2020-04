ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਸ਼ੌਰ

ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਸ਼ੌਰ Posted On April - 4 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਏਐਮਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜੋਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਲਿਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ‘ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ ਮੇਰੀ ਖੇਡ’ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਗਰਮ ਸਰਦ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਚ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਚਾਰੂ ਗੁਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਪੀ.ਆਰ. ਜੋਸ਼ੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਮੋਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਘਨਸ਼ਾਮ ਜੋਸ਼ੀ (ਸਾਬਕਾ ਬੀਈਪੀਓ), ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਲੈਕ. ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੌਰ, ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਲਾਹੋਰ ਤੋਂ ਬੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 2564 ਏਕੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 4247 ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੱਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 2565 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੋ ਦਰਵਾਜੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵੇਹੜਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ 90 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਦਲਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੱਕੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮੈਟਰੀਕਲ ਪਾਰਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ 7.25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 9 ਕਨਵੈਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ 1966 ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ਵਿਚ 2500 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 350 ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਸ਼ੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਆਸੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੰਗਾ ਰਾਮ 500 ਮਣ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਭਾਈ ਕੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1780 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਈ ਕੀ ਪਸ਼ੌਰ’ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੌਰ ਦੇ ਭਾਈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘ’ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਿਆਂ ਦਾ ਗੋਤ ਮੌਦਗਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤੀਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ 35 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸੰਪਰਕ: 94170-90220

Ticker, ਖੇਤੀ/ ਖੇਡਾਂ Comments Off on ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਸ਼ੌਰ

Both comments and pings are currently closed.