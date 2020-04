ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਚੈੇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ Posted On April - 20 - 2020 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਏਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 196 ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬੀਏ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਇਕ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 4000 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਪਰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਏ ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੇ ਐਮਏ ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ 28 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਰਵਰੀ ਆਖਰ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦਸੂਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਾਲਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ 650 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਕੰਟਰੋਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 4000 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਚੈੇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.