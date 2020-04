ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ Posted On April - 10 - 2020 ਮਾਨਸਾ: ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਆਧਾਰ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਉਕਤ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸ਼ਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

