ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰੀਆ ਭੱਟ Posted On April - 10 - 2020 ਯਸ਼ਪਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਦੱਬੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤ, ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ (499 ਈ:)। ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਣਿਤ-ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਵਲੋਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਨੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਰਾਹਮਿਹੀਰ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵਰਾਹਮਿਹੀਰ ਤੇ ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਰਾਹਮਿਹੀਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਸਕਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸਮਰਿਤੀ (ਮਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ) ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਿਰਤ ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਨਿਰੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 14 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛਿਪੀ ਰਹੀ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਣਿਤ ਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜਬੀਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲਬਰੂਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਿਤਾਬ ਅਲਹਿੰਦ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਿਤ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 1864 ਈ: ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਘੇ ਚਕਿਤਿਸਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਭਾਊਦਾ ਜੀ (1822-74) ਨੇ ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕੇਰਕਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ’ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਮਲਾਇਲਮ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਜਨਮ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਭਾਊਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1865 ਈ: ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਦੀ ‘ਰਾਇਲ ਏਸੀਏਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਪਤਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੇ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਡਾ. ਭਾਊਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਸਲੋਕ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਂ 21 ਮਾਰਚ, 476 ਈ:, ਚੇਤ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ (1) ‘ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ’ ਤੇ (2) ‘ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਸਿਧਾਂਤ’। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

‘ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ’ ਕੁੱਲ 121 ਸਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 4 ਪਾਦਾਂ (ਭਾਗਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (1) ਗੀਤਿਕਾਪਾਦ (ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕਾ), (2) ਗਣਿਤਪਾਦ (ਗਣਿਤ), (ੲ) ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਆਪਾਦ (ਕਾਲ ਦਾ ਮਾਪ) ਤੇ (4) ਗੋਲਾਪਾਦ (ਖਗੋਲ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪਤਾ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਵਿ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਵਿਧੀ) ਖੋਜਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਗੀਤਿਕਾਪਾਦ (ਜਿਸਦੇ ਕੁਲ 13 ਸਲੋਕ ਹਨ) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ’ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਕੋ ਹੀ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਰਣਾਂਕਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਣ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਮਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਰਣਾਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਮਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸਿਫਰ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ 10 ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਦੇ ਗਣਿਤਪਾਦ ਦੇ 33 ਸਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਗਮੂਲ, ਘਣਮੂਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਸਮਤਲ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਘਣਫਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਗਣਿਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੋਲਿਕ ਖੋਜੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਚਾਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੁੱਲ (3.1416) ਕੱਢਿਆ।

ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ‘ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਰਿਆ ਪਾਦ’ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਬਾਰੇ, ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਤੇ ਚੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲ (ਸਮਾਂ) ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਆਦਿ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਤੇ ਕਲਪਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਿਰੋਲ ਖਗੋਲੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਰਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ‘ਗੋਲਾਪਾਦ’ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੇਦਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀ (ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 23 ਘੰਟੇ, 56 ਮਿੰਟ, 4 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ (ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਨ 23 ਘੰਟੇ, 56 ਮਿੰਟ, 4.091 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ)। ਪਰ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਕਾਪਰਨੀਕਸ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ)। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਗਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ (ਸਮੇਤ ਵਰਾਹਮਿਹੀਰ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ) ਉਸਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 1600 ਈ: ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਆਪਣੀਆ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਏ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਦਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਰਾਖਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਇਸ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੇਵਲ 4 ਤੱਤਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਸਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਕ (ਮਿਥਹਾਸਿਕ) ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੱਤ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਸਕਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ 629 ਈ: ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਭਾਸਕਰੀ ਤੇ ਲਘੂ ਭਾਸਕਰੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਰੀਆ ਭੱਟੀਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 800 ਈ: ’ਚ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ।

ਆਰੀਆ ਭੱਟ 2 ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਰੀਆ ਭੱਟ 1 ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਮੋਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਗਣਿਤ-ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗਣਿਤ-ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਸੰਪਰਕ: 98145-35005

