ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ Posted On April - 22 - 2020 ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ

ਬਰਨਾਲਾ 21 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰਗ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਸੀ ਰੋਡ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ,, ਪਾਂਧੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ,, ਸੋਨੂੰ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਰਾਮ ਬਾਗ ਰੋਡ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 5 ਮਈ ਤੱਕ,, ਹਰੀ ਓਮ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਸੀ ਰੋਡ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Both comments and pings are currently closed.