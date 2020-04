ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ Posted On April - 15 - 2020 ਜੈਪੁਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤੀਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਓਜੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਵਾਸੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜੈਦੇਵ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫੀਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ

